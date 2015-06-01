Росздравнадзор не увидел связи суицидов онкобольных с нехваткой лекарств

Последние случаи суицидов больных онкологическими заболеваниями не связаны с нехваткой лекарств. Такое заявление сделал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, передает Интерфакс.

По его словам, после проведенной проверки выяснилось, что проблемы не были связаны с наркотическими препаратами. Мурашко уточнил, что звонков на «горячую линию» от этих людей не поступало.

Глава Росздравнадзора напомнил, что телефон начал работать с начала апреля и уже поступило несколько сотен звонков из всех регионов страны, при этом почти половина из них касались наркотических препаратов для обезболивания.

Ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Олег Салагай заявил, что проблемы с такими лекарствами у онкобольных возникают из-за человеческого фактора.

Один из последних случаев суицида среди онкобольных произошел 27 мая. Физик-ядерщик Алексей Калагин покончил с собой. В предсмертной записке было сказано, что он не мог заглушить боль от ракового заболевания. Однако заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что ученый был в полной мере обеспечен необходимыми лекарствами.