Uber предложил $3 млрд за картографический сервис Nokia

Американская компания Uber Technologies предложила $3 млрд за картографический сервис Nokia, на покупку которого претендуют BMW AG, Audi AG, Daimler AG и Mercedes-Benz, пишет The New York Times со ссылкой на три собственных источника.

В прошлом месяце финский телекоммуникационный гигант объявил, что рассматривает возможность продажи Here. Несколько дней назад, 6 мая, The Wall Street Journal сообщила, что немецкие автогиганты BMW AG, Audi AG, Daimler AG и Mercedes-Benz в консорциуме с китайской интернет-группой Baidu готовы купить контрольный пакет сервиса. Издание отмечало, что цель объединения компаний — не дать Google монополизировать сферу создания автопилотируемых автомобилей.

Представители Uber, немецких автопроизводителей и Nokia отказались комментировать слухи о сделке.