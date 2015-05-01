Полуобнаженные активистки Femen провели акцию против Марин Ле Пен

Активистки движения Femen провели акцию в Париже против политики лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает Reuters. Акция прошла, когда она выступала со сцены на площади Оперы.

Девушки появились топлес на одном из балконов, выходящих на площадь, вывесили флаги, похожие на те, что использовались во время Третьего рейха, и выкрикивали слоганы на немецком. Девушек задержали сотрудники полиции.

Ранее девушки из Femen устроили еще одну акцию: они попытались помешать политику возложить цветы к монументу Жанны д'Арк. «Много сюрпризов на это 1 мая», — прокомментировала Ле Пен.

Марин Ле Пен — дочь французского политика-националиста Жана-Мари Ле Пена. Сменила его на посту лидера ультраправой националистической политической партии «Национальный фронт». На выборах президента в 2012 году она заняла третье место в первом туре.