Арест экс-губернатора Хорошавина продлили на четыре месяца

Басманный суд Москвы продлил на четыре месяца арест Александру Хорошавину, передает Интерфакс. Срок его пребывания в СИЗО заканчивался 27 апреля.

На продлении ареста настаивала сторона обвинения. По мнению следователя, оказавшись на свободе, Хорошавин может попытаться скрыться от следствия. Кроме того, гособвинение не исключило его причастность к другим преступлениям. Защита обвиняемого сообщила о намерении обжаловать решение суда.

Ранее адвокаты Хорошавина просили освободить его под залог в 20 млн руб. Они настаивали на том, что держать бывшего губернатора в СИЗО не целесообразно. Кроме того, по мнению защиты, следствие не предоставило достаточно доказательств в пользу того, чтобы продлить арест.

Следователь и прокурор высказались против этого предложения. «Даже такой большой залог несоразмерен столь дерзкому преступлению», — подчеркнула прокурор.

Хорошавин был арестован 4 марта. После проведенного в его квартире обыска было изъято около миллиарда рублей в разных валютах. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии СКР, чиновник незаконно получил $5,6 млн. Сам Хорошавин свою вину не признает.