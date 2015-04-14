Силуанов назвал рубль одним из самых доходных активов в 2015 году

Рубль и российские государственные ценные бумаги являются одними из самых ценных активов в 2015 году. Об этом на заседании расширенной коллегии Минфина заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Что видим сегодня? Финансовые рынки стабилизировались, рубль и российские государственные ценные бумаги являются одними из самых доходных активов в этом году», — сказал глава Минфина. Он пояснил, что в первую очередь кризис проявился на финансовых рынках и только затем в реальном секторе экономики. По мнению Силуанова, восстановление сейчас идет тем же путем.

За прошедший месяц российская валюта укрепилась по отношению к доллару более чем на 10 руб. – 16 марта доллар стоил 62,2 руб., а 10 апреля снижался до 50,4 руб. 13 апреля Банк России повысил ставки валютного РЕПО, после чего укрепление рубля замедлилось. По состоянию на 13:45 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 51,7 руб., стоимость европейской валюты на это же время составляла 54,65 руб.