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Суд арестовал директора ФГУП ЦИТОС по делу экс-руководителя ФСИН Реймера
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Суд арестовал директора ФГУП ЦИТОС по делу экс-руководителя ФСИН Реймера
Политика, 31 мар 2015, 21:06
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Суд арестовал директора ФГУП ЦИТОС по делу экс-руководителя ФСИН Реймера

​Пресненский суд Москвы арестовал директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» Виктора Определенова по делу экс-руководителя ФСИН Александра Реймера, передает корреспондент РБК.

Прокурор и следователь просили поместить в следственный изолятор и ссылались на то, что Определенов может скрыться, оказать давление на свидетелей или помешать расследованию. По словам обвинителей, свидетели, давшие «обличающие показания», теперь опасаются за свою безопасность.

Против этого выступал адвокат Александр Гофштейн, который представлял интересы Определенова. Он настаивал, что его доверитель не намерен скрываться или каким-либо образом препятствовать следствию.

Защитник отмечал, что к ходатайству об аресте следствие приложило допросы 23 свидетелей, в которых содержатся личные данные этих людей. «Следствие могло бы засекретить их данные, если бы посчитало нужным, но не сделало этого», — выступал адвокат. Он просил избрать его доверителю любую другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, или предоставить стороне защиты 72 часа, чтобы собрать характеристики и награды Определенова.

Ранее в рамках дела о хищении почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов был арестован экс-глава ФСИН Александр Реймер.

Теги: Александр Реймер , браслеты , ЦИТОС
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