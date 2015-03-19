В Тунисе по делу о теракте в музее арестованы четыре человека

В Тунисе по делу об атаке на национальный музей «Бардо» арестованы четыре человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента страны.

Жертвами теракта, по данным министра здравоохранения Туниса, стали 23 человека. Среди них трое тунисцев, а также граждане Испании, Польши, Японии и Колумбии. По информации МИД Великобритании, погибла также одна британка и ранена одна россиянка. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Тунисе.

Теракт произошел накануне днем. Боевики, переодетые в военную форму, напали на музей и захватили заложников. Двое боевиков были позже уничтожены.