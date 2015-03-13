Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о переходе в собственность ДНР шахты им.Засядько, на которой утром 4 марта прогремел мощный взрыв.

«Шахта переходит в собственность ДНР», – цитирует главу ДНР агентство Новороссия. ​По его словам, произошедшее на шахте – не типично для технической аварии, так как произошел не один взрыв, а несколько: на угольном конвейере, в вентиляционном штреке и, предположительно, на газоотводном трубопроводе.

Взрыв на шахте им.Засядько унес жизни более 30 человек, около 14 человек пострадали. Предположительно, к трагедии привел выброс метана. Сразу после взрыва в ДНР заявили, что ЧП не связано с попаданием снаряда.

Сразу после ЧП стало известно, что Захарченко еще за месяц до взрыва запретил эксплуатацию шахты им.Засядько. «Директору сказали прекратить работы, так как шахта взрывоопасная. Он не прекратил. Почему не прекратил – всем понятно: нужны деньги. Шахта отгружала уголь на Авдеевский коксохимический завод, <...> поэтому, можно сказать, специально погнали шахтеров на смерть», – заявил в пятницу Захарченко.

Через несколько дней после взрыва ополченцы ДНР арестовали директора шахты им.Засядько на два месяца по подозрению в нарушении правил горных работ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.