Глава «Мечела» назвал девальвацию рубля «подарком судьбы» для компании

Подарком судьбы для компании «Мечел» стала девальвация рубля, заявил в интервью ТАСС гендиректор горно-металлургической компании, обремененной крупными долгами, Олег Коржов. Он пояснил, что ослабление рубля привело к снижению долга в долларах.

По данным Коржова, с конца июня 2014 года общий долг «Мечела» снизился с $8,6 млрд до $6,4 млрд, то есть больше чем на четверть.

Кроме того, гендиректор указал на удвоение экспортной выручки в рублях и такое же сокращение издержек в долларах. Это привело к повышению конкурентоспособности российских металлургов на зарубежном рынке и ослаблению конкуренции на внутреннем из-за ценовой разницы с экспортной продукцией.

«Изменившиеся экспортные паритеты также способствуют ослаблению конкуренции металлопроизводителей внутри страны, которая нарастала с каждым годом», – подчеркнул Коржов.

Однако глава «Мечела» назвал и минусы девальвации – повышение цен на импортное оборудование и комплектующие, а также снижающиеся цены на уголь, которые опускаются уже два года подряд. Тем не менее Коржов отметил, что отсутствие роста цен на уголь компенсируется увеличением рентабельности его добычи.

По данным за январь 2015 года, долги «Мечела» составили $6,44 млрд, при этом около 70% долга приходится на три банка с государственным участием – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Компания ведет переговоры о реструктуризации долга.

«Мечел» занимается производством угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и его родственники контролируют 67,42% компании.