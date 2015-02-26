В дипломатическом квартале Кабула произошел взрыв

В дипломатическом квартале Кабула, неподалеку от места, где располагается посольство Турции, произошел теракт, передает Reuters.

Его осуществил террорист-смертник, протаранив на начиненной взрывчаткой машине один из посольских автомобилей. Жертвой теракта, как сообщил представитель афганского МИД, стал один человек.

Целью террористической атаки был конвой у турецкого посольства, рассказал замминистра внутренних дел Айюб Саланги. Погибший – водитель машины, еще один человек был ранен. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Талибана».

За последние несколько месяцев машины иностранных посольств не в первый раз становятся мишенью боевиков. В ноябре прошлого года была атакована машина британской дипмиссии.