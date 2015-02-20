Представитель адвоката Баумгертнера подтвердил прекращение дела

Уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера прекращено. Эту информацию корреспонденту РБК подтвердил представитель адвоката бизнесмена Дмитрий Шашков.

Ранее об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк.

Бывший гендиректор «Уралкалия» обвинялся по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 (организация преступления, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). При этом генпрокурор Белоруссии отметил, что в ближайшее время хочет провести переговоры с российской Генпрокуратурой по поводу возмещения для Белоруссии по «калийному делу».



В сентябре 2014 го​да Баумгертнер, который с августа 2013 года находился под арестом сначала в Белоруссии, а потом в России, был выпущен под залог в 15 млн руб.



