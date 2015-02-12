Глава МВФ Кристин Лагард выступит утром с заявлением по Украине

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выступит утром в четверг с заявлением по Украине, передает Reuters со ссылкой на сообщение ее пресс-службы. Выступление состоится в Брюсселе.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду сообщил о достижении договоренностей с делегацией МВФ о предоставлении дальнейшей финансовой помощи в ближайшие два дня.

По словам премьера, переговоры о помощи украинской экономике, страдающей от ведения военных действий на юго-востоке страны, проходили трудно.

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что общий объем помощи Украине может быть увеличен с $17 млрд до $40 млрд.

Расширение объема помощи может произойти за счет дополнительных средств, выделяемых G7 и международными организациями.