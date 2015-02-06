Официальный курс евро упал почти на 2,3 руб.

Официальный курс единой европейской валюты к российскому рублю упал на 2,2765 руб. (-2,92%) и впервые за полторы недели составил менее 76 руб./евро. Установленный Банком России с 7 февраля 2015 года официальный курс валюты еврозоны составляет 75,6591 руб./евро. Это самый низкий показатель с 27 января 2015 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Торги на Московской бирже утром 6 февраля начались с падения курсов западных валют. Доллар стоил 65,792 руб., что на 80 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Курс евро на открытии опустился ниже 76 руб., достигнув на минимуме отметки в 75,3 руб.

«Недооцененность рубля еще более усилилась на фоне цен на нефть, которые близки к максимумам года. Такая ситуация не может не озадачивать. Впрочем, мы бы не стали утверждать, что рубль обречен на рост в самое ближайшее время: всегда есть риск, что нефть пойдет на коррекцию», – прокомментировал старший аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По состоянию на 13:09 за один доллар дают 65.20 руб., курс евро – 74,78 руб.