Генпрокурор Украины рассказал о допросе миллиардера Рината Ахметова

Бизнесмена Рината Ахметова допросили в Генпрокуратуре по делу о событиях на Майдане, а также о финансировании сепаратизма, сообщил генпрокурор Виталий Ярема.

«Что касается гражданина Ахметова, то он был допрошен в Генеральной прокуратуре Украины в основном по двум вопросам. Вопросы его пребывания и отношения к майдановским происшествиям, в том числе и вопросы, которые отображены в депутатском обращении Ирины Геращенко относительно финансирования сепаратизма. Все необходимые ответы мы получили», – цитирует Ярему РБК-Украина.

Допрос Ахметова состоялся 22 января. «Да, вчера я первый раз был на допросе. Мы разговаривали со следователем довольно долго, я ответил на все вопросы. Думаю, ко мне вопросов больше нет», – сообщила 23 января пресс-служба бизнесмена.

Бизнесмена вызвали на допрос в рамках дела о финансировании ополченцев Донбасса депутатом Наталией Королевской и экс-депутатом Александром Ефремовым.

Основатель группы «СКМ» Ринат Ахметов занимает первую строчку в рейтинге украинского Forbes. Активы «СКМ» сконцентрированы в металлургической, энергетической, банковской и других сферах. Бизнесмена считают совместно с Виктором Януковичем создателем Партии регионов.