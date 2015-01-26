МЧС отправит 12-й гуманитарный конвой в Донбасс 27 января

Очередная колонна грузовиков с гуманитарной помощью для жителей востока Украины будет отправлена во вторник, 27 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС.

К настоящему моменту Россия отправила на Украину уже 11 конвоев общей массой 14,5 т. Последняя колонна грузовиков была отправлена 4 января и состояла из 120 машин.

Позднее в ООН потребовали, чтобы российская сторона предоставила полную опись конвоев, а также информацию о том, как распространялась гуманитарная помощь.