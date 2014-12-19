ЦБ отозвал лицензию у нижегородского ПК-банка

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Профессиональный кредитный банк» (ПК-банк, Нижний Новгород), следует из сообщения, опубликованного на сайте ЦБ.

Решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пояснил регулятор.

ООО «ПК-банк» не соблюдало требования законодательства в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж, отмечается в сообщении.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПК-банк – участник системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов ООО «ПК-банк» на 1 декабря 2014 года занимало 714-е место в банковской системе РФ.

В пятницу, 19 декабря, ЦБ также отозвал лицензию у Тюменьагропромбанка. Финансовая организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Банк полностью утратил собственные средства (капитал), а руководство и собственники не приняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения, отмечается в сообщении Центробанка.