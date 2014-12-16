Опрошенные ФОМ россияне назвали Путина политиком года

Большинство принявших в опросе жителей России (68%) считают президента РФ Владимира Путина человеком года среди политиков и общественных деятелей. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

На втором месте с большим отрывом идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский — его политиком года назвали 4% опрошенных. Третье место досталось главе МИД РФ Сергею Лаврову — за него проголосовали 3% респондентов. Еще 2% опрошенных считают политиком года премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По 1% получили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 17% опрошенных не смогли назвать лучшего политика и общественного деятеля в России в 2014 году.

В своем опросе ФОМ также предложил россиянам ответить на вопрос, кого они считают лучшим спортсменом и деятелем культуры 2014 года. Респонденты в основном затруднились дать точный ответ. Лидеры опроса — режиссер Никита Михалков и фигурист Евгений Плющенко — набрали только 3% и 5% голосов соответственно.