В правительстве рекомендовали «Аэрофлоту» летать на российских самолетах

Формирование воздушного парка авиакомпании «Аэрофлот» нужно синхронизировать с планами по производству гражданских самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Такое предложение содержится в заключении экспертного совета при правительстве РФ под руководством Михаила Абызова, сообщают «Ведомости».

Речь идет, в частности, о самолетах Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). В документе отмечается, что российские гражданские самолеты не смогут конкурировать с лайнерами зарубежного производства при отсутствии поддержки внутри страны.

Необходимый спрос мог бы обеспечить «Аэрофлот», который в документе назван «ключевым звеном в реализации государственной программы развития авиационной промышленности».

Авиакомпания могла бы купить до 150 ближнемагистральных самолетов SSJ-100 и проектируемых МС-21 с возможностью дальнейшего расширения объема поставок, а компании группы «Аэрофлот» - еще 90-110 таких лайнеров в период до 2025 года. В документе отмечается, что целевая доля группы в объеме поставок SSJ-100 и MC-21 на внутрироссийский рынок в этот период составит до 75%.

По данным «Ведомостей», идею поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович. Источник в экспертном совете правительства рассказал изданию, что «Аэрофлот» и ОАК должны обсудить и согласовать предложения по срокам и объемам поставок самолетов.

Сейчас «Аэрофлот» уже является крупнейшим эксплуатантом SSJ. Авиапарк компании насчитывает 10 таких лайнеров. До 2016 года «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) должны будут поставить «Аэрофлоту» все 30 самолетов этой модели, которые перевозчик заказал ранее.