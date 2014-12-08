Руководить радиостанцией «Коммерсантъ FM» будет Дмитрий Ловягин

Исполняющим обязанности главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» назначен Дмитрий Ловягин, сообщил президент издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин

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Исполняющим обязанности главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» назначен Дмитрий Ловягин, сообщил президент издательского дома «До того момента, как мы определимся, кто будет главным редактором, руководить радиостанцией будет Дмитрий Ловягин. Соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время», – сказал РБК Желонкин. Никаких ограничений по срокам позиция исполняющего обязанности не предполагает, пояснил Желонкин, это значит, что по истечению трех месяцев автоматического вступления в должность главного редактора, как это было раньше принято в ИД, не произойдет.

По данным источника, близкого к руководству издательского дома, к началу года будет объявлено и о других кадровых перестановках в «Коммерсанте».

О смене директора "Коммерсанта" было объявлено в пятницу, 5 декабря, в связи «с изменением структуры управления активами» издательского дома. Решение об уходе Филенкова принял совет директоров, сообщается на сайте Kommersant.ru. На этом посту Павла Филенкова сменила главный редактор «Коммерсантъ FM» и вице-президент ИД Мария Комарова.

Как рассказал РБК Желонкин, Комарова приступила к исполнению обязанностей гендиректора 8 декабря. Изменение структуры и означает, «как минимум, смену генерального директора», пояснил Желонкин. Что станет следующим шагом реорганизации, президент ИД рассказать отказался.

Дмитрий Ловягин уведомлен о назначении, но соответствующего распоряжения еще не видел, сказал он РБК. Ловягин был заместителем главного редактора, отвечал за утренний эфир, а также цифровые и социальные сети «Коммерсантъ FM». Начал работать на радиостанции в апреле 2010 года на позиции руководителя службы выпуска (вещает «Коммерсантъ FM» с 15 марта 2010 года), а еще раньше был одним из выпускающих редакторов газеты «Коммерсантъ».