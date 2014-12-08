Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 69,93 +0,18 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9773,00 +484,50 MOEX 2319,38 +0,33% RTS 1284,72 -0,06% Brent 65,09 -0,61% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7209,31 -0,21%
Руководить радиостанцией «Коммерсантъ FM» будет Дмитрий Ловягин
Лента новостей
Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество
Руководить радиостанцией «Коммерсантъ FM» будет Дмитрий Ловягин
Технологии и медиа, 08 дек 2014, 12:58
0
Руководить радиостанцией «Коммерсантъ FM» будет Дмитрий Ловягин
Исполняющим обязанности главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» назначен Дмитрий Ловягин, сообщил президент издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин
Фото: ТАСС

Исполняющим обязанности главного редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» назначен Дмитрий Ловягин, сообщил президент издательского дома «До того момента, как мы определимся, кто будет главным редактором, руководить радиостанцией будет Дмитрий Ловягин. Соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время»,  сказал РБК Желонкин. Никаких ограничений по срокам позиция исполняющего обязанности не предполагает, пояснил Желонкин, это значит, что по истечению трех месяцев автоматического вступления в должность главного редактора, как это было раньше принято в ИД, не произойдет.

По данным источника, близкого к руководству издательского дома, к началу года будет объявлено и о других кадровых перестановках в «Коммерсанте».

О смене директора "Коммерсанта" было объявлено в пятницу, 5 декабря, в связи «с изменением структуры управления активами» издательского дома. Решение об уходе Филенкова принял совет директоров, сообщается на сайте Kommersant.ru. На этом посту Павла Филенкова сменила главный редактор «Коммерсантъ FM» и вице-президент ИД Мария Комарова.

Как рассказал РБК Желонкин, Комарова приступила к исполнению обязанностей гендиректора 8 декабря. Изменение структуры и означает, «как минимум, смену генерального директора», пояснил Желонкин. Что станет следующим шагом реорганизации, президент ИД рассказать отказался. 

Дмитрий Ловягин уведомлен о назначении, но соответствующего распоряжения еще не видел, сказал он РБК. Ловягин был заместителем главного редактора, отвечал за утренний эфир, а также цифровые и социальные сети «Коммерсантъ FM». Начал работать на радиостанции в апреле 2010 года на позиции руководителя службы выпуска (вещает «Коммерсантъ FM» с 15 марта 2010 года), а еще раньше был одним из выпускающих редакторов газеты «Коммерсантъ».

Автор: Нина Куриленко.
Теги: «Коммерсантъ» , радио , кадры , назначения
Материалы по теме
Гендиректором ИД «Коммерсантъ» назначена Мария Комарова Технологии и медиа
Главред «Коммерсанта» Михайлин покинул свой пост Технологии и медиа
В ИД «Коммерсантъ» может смениться руководство Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.