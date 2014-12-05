Путин назвал ярлыком заявления об ущемлении прав геев в России

Президент России Владимир Путин назвал ярлыком попытки назвать Россию страной, которая нарушает права геев. Такое мнение он высказал на встрече с уполномоченными по правам человека, по защите прав ребенка и защите прав предпринимателей.

«Нам пытались навесить этот ярлык, причем те, кто в уголовном порядке преследует людей нетрадиционной сексуальной ориентации», – цитирует Путина ТАСС.

Он пояснил, что российское законодательство направлено только на защиту детей от нетрадиционных сексуальных отношений. Путин добавил, что у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в России есть свои права. По его словам, это «не пораженные в правах» граждане.

Президент при этом отметил, что нетрадиционные отношения не являются выбором российского общества. «Традиционная семья, здоровая нация - это наш стратегический выбор. Одно другого не исключает, одно другому не мешает. Думаю, что такой взвешенный подход и является абсолютно правильным», – сказал Путин.