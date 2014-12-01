Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,6 года

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 71,6 года. Такие данные по итогам 9 месяцев 2014 года привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Главным итогом всех наших усилий стало увеличение ожидаемой продолжительности жизни в среднем до 70,8 года в 2013 году и до 71,6 года за 9 месяцев 2014 года. Впервые с 1991 года произошел выход на естественный прирост населения», – сказала она.

Он пояснила, что с 2013 года начала работу государственная программа развития здравоохранения в России до 2020 года. И с этого момента общая смертность населения снизилась почти на 4%. Также удалось выйти на прирост населения на 25 тыс. в 2013 году. «Это произошло впервые за последние 30 лет», – добавила министр.

Ранее Скворцова пояснила, что главным фактором смертности среди мужчин в России являются употребление алкоголя и несчастные случаи, связанные с опьянением. Основными причинами женской смертности являются внешние причины и сосудистые поражения мозга – инсульты.

В октябре министр уточнила, что младенческая смертность достигла исторического минимума, снизившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Тогда же она рассказала, что существенно снизились показатели по всем основным причинам смертности: по сосудистой патологии смертность снизилась на 12%, при дорожно-транспортных происшествиях – на 10%, при туберкулезе на – 20%.