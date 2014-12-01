В работе одного из спутников ГЛОНАСС произошел сбой

Один из спутников ГЛОНАСС утром 1 декабря временно вышел из строя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационно-аналитического центра Роскосмоса.

Речь идет о спутнике, который был введен в работу в марте 2010 года. Около часа в координатах нахождения аппарата (эфемеридах) были зафиксированы признаки «нездоров». К 08:00 мск спутник стал работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 1 декабря группировка спутников ГЛОНАСС пополнилась космическим аппаратом «Глонасс-К». Он был запущен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Глонасс-К» стал третьим поколением российских навигационных спутников после «Глонасс» и «Глонасс-М». Он отличается от «Глонасс-М» повышенной точностью, увеличенным сроком работы, сниженной массой и стандартом вещания в L3-диапазоне.

Планируется, что к 2020 году орбитальная группировка пополнится еще двумя десятками аппаратов.