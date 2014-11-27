АвтоВАЗ перенес производство Lada Largus Cross на январь

Автоконцерн «АвтоВАЗ» перенес производство универсала Lada Largus Cross на январь 2015 года из-за проблем с качеством комплектующих. Об этом объявил глава компании Бу Андерссон. Изначально планировалось, что производство стартует в ноябре 2014 года.

«По Lada Largus Cross есть некоторые проблемы, это в основном касается качества отлитых деталей. Мы должны вначале убедиться, что получим хорошее качество от наших поставщиков, и для этого перенесли начало полного производства на январь», – приводит ТАСС слова Андерссона.

Однако не исключено, что пилотные модели появятся на рынке до конца 2014 года. «Если результаты выпуска 5 декабря будут лучше, чем ожидается, то тогда мы первые 200 Largus Cross все-таки произведем в декабре», – уточнил Андерссон.

Как сообщалось ранее, в будущем году компания планирует увеличить производство примерно на 20%. Ожидается, что объемы будут расти за счет нового Renault Logan, Renault Sandero и Datsun.

Презентация Lada Largus Cross состоялась 26 июня. «Модель отличается более агрессивным дизайном. Оснащается практичными, некрашеными бамперами, защитным обвесом кузова, колесами большей размерности. Также обновлен интерьер. Клиенты смогут заказать этот автомобиль в нужном для них цвете», – отмечали предствители АвтоВАЗа.

Цена модели составит 485 тыс. руб., желающим приобрести семиместную модель придется заплатить 505 тыс. руб.