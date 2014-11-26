Финансовая система России снизила зависимость от зарубежных инвестиций

Зависимость российской финансовой системы от иностранных инвестиций снижается. Как сообщил корреспондент РБК, с таким заявлением на VI финансовом форуме «Ведомостей» выступила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, если в 2008 и 2009 годах доля денег нерезидентов в пассивах банков составляла 17%, то сейчас этот показатель снизился до 10%.

Юдаева также подчеркнула, что на 1 сентября 2014 года 30% рынка ОЭЗ держали иностранные инвесторы.