На пост президента АЛРОСА выдвинут первый вице-премьер Якутии

Якутия выдвинула на пост президента АК «АЛРОСА» двух кандидатов, один из них – первый заместитель председателя правительства республики Петр Алексеев. Об этом заявил в четверг журналистам глава наблюдательного совета «АЛРОСА» Илья Южанов, передает ТАСС.

Между тем Южанов сообщил РБК, что в наблюдательный совет АК «АЛРОСА» по состоянию на 20 ноября этого года не поступало ни директив, ни рекомендаций по новой кандидатуре президента компании от Росимущества.

«Кандидатура президента АК «АЛРОСА» утверждается согласно уставу компании наблюдательным советом. Вносят кандидатуру президента акционеры. По состоянию на 20 ноября в наблюдательный совет АК «АЛРОСА» не поступало ни директив, ни рекомендаций от Российской Федерации по новой кандидатуре президента компании «АЛРОСА», – сказал РБК Южанов.

По его словам, Якутия определилась со своими кандидатами еще в конце сентября этого года. «Мне прислали предложения акционеры «АЛРОСА», в том числе, республика Якутия – двух кандидатов. Это люди не из компании, а со стороны. Один из них – вице-председатель правительства Якутии Алексеев. Но это (кто конкретно предлагается от Якутии) – не так важно, нужно, чтобы все акционеры высказались, и садиться договариваться», – заявлял ранее Илья Южанов Интерфаксу.

29 октября вице-премьер правительства России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал журналистам, что глава АК «АЛРОСА» будет назначен в течение месяца, сообщало РИА Новости. Претендентов на эту должность тогда он не назвал.

Пост президента АЛРОСА пустует с конца сентября, когда его по состоянию здоровья оставил Федор Андреев. В настоящее время исполняющим обязанности президента компании является первый вице-президент АЛРОСА Илья Рящин. Федор Андреев, возглавлявший АК «АЛРОСА» с июля 2009 года, ушел в отставку 22 сентября. 30 сентября глава Якутии Егор Борисов заявил, что республика, контролирующая блокпакет акций АК «АЛРОСА», представила своих кандидатов на пост будущего президента предприятия.

АК «АЛРОСА» занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и в Архангельской области. В 2013 году АЛРОСА добыла 36,9 млн карат алмазов, в 2014 году ожидает алмазодобычу на уровне 36 млн карат. Основными акционерами компании являются РФ (43,9%) и Якутия (25% плюс одна акция). 8% акций АК «АЛРОСА» принадлежали якутским улусам. Крупные пакеты предприятия в ходе IPO в 2013 году приобрели фонды Lazard и Oppenheimer, РФПИ, НПФ «Благосостояние». Free float – около 23%.