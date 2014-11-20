Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,67 EUR Нал. 70,56 69,74 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9171,00 -505,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,75 -1,13% DJIA 25225,78 -0,43% Nasdaq 7598,48 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
На пост президента АЛРОСА выдвинут первый вице-премьер Якутии
Лента новостей
В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество
На пост президента АЛРОСА выдвинут первый вице-премьер Якутии
Бизнес, 20 ноя 2014, 21:10
0
На пост президента АЛРОСА выдвинут первый вице-премьер Якутии

Якутия выдвинула на пост президента АК «АЛРОСА» двух кандидатов, один из них – первый заместитель председателя правительства республики Петр Алексеев. Об этом заявил в четверг журналистам глава наблюдательного совета «АЛРОСА» Илья Южанов, передает ТАСС.

Между тем Южанов сообщил РБК, что в наблюдательный совет АК «АЛРОСА» по состоянию на 20 ноября этого года не поступало ни директив, ни рекомендаций по новой кандидатуре президента компании от Росимущества.

«Кандидатура президента АК «АЛРОСА» утверждается согласно уставу компании наблюдательным советом. Вносят кандидатуру президента акционеры. По состоянию на 20 ноября в наблюдательный совет АК «АЛРОСА» не поступало ни директив, ни рекомендаций от Российской Федерации по новой кандидатуре президента компании «АЛРОСА», – сказал РБК Южанов.

По его словам, Якутия определилась со своими кандидатами еще в конце сентября этого года. «Мне прислали предложения акционеры «АЛРОСА», в том числе, республика Якутия – двух кандидатов. Это люди не из компании, а со стороны. Один из них – вице-председатель правительства Якутии Алексеев. Но это (кто конкретно предлагается от Якутии) – не так важно, нужно, чтобы все акционеры высказались, и садиться договариваться», – заявлял ранее Илья Южанов Интерфаксу.

29 октября вице-премьер правительства России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал журналистам, что глава АК «АЛРОСА» будет назначен в течение месяца, сообщало РИА Новости. Претендентов на эту должность тогда он не назвал.

Пост президента АЛРОСА пустует с конца сентября, когда его по состоянию здоровья оставил Федор Андреев. В настоящее время исполняющим обязанности президента компании является первый вице-президент АЛРОСА Илья Рящин. Федор Андреев, возглавлявший АК «АЛРОСА» с июля 2009 года, ушел в отставку 22 сентября. 30 сентября глава Якутии Егор Борисов заявил, что республика, контролирующая блокпакет акций АК «АЛРОСА», представила своих кандидатов на пост будущего президента предприятия.

АК «АЛРОСА» занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания осуществляет деятельность на территории Республики Саха (Якутия) и в Архангельской области. В 2013 году АЛРОСА добыла 36,9 млн карат алмазов, в 2014 году ожидает алмазодобычу на уровне 36 млн карат. Основными акционерами компании являются РФ (43,9%) и Якутия (25% плюс одна акция). 8% акций АК «АЛРОСА» принадлежали якутским улусам. Крупные пакеты предприятия в ходе IPO в 2013 году приобрели фонды Lazard и Oppenheimer, РФПИ, НПФ «Благосостояние». Free float – около 23%.

Теги: порто франко , президент , кандидат
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
На пост нового главы АК «АЛРОСА» утвержден «парень с Урала» Бизнес
Выручка АЛРОСА за 9 месяцев выросла на 8% Бизнес
Бывший глава АК «АЛРОСА» продал принадлежащий ему пакет акций компании Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.