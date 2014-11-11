Власти РФ не планируют вводить ограничения на продажу наличной валюты

Власти РФ и Центробанк не планируют вводить ограничения на продажу наличной валюты. Об этом во время заседания правительства объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Позиция правительства РФ и Центрального банка РФ по этому вопросу абсолютно едина - никаких ограничений на продажу валюты вводиться не должно», – заявил он.

Кроме того, отметил глава правительства, в настоящее время не существует фундаментальных причин для ослабления рубля.

В понедельник, 10 ноября, ЦБ принял решение отказаться от регулярных валютных интервенций и от практики удерживания курса в валютном коридоре. В Центробанке считают, что такое решение «будет способствовать более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам».

Министр финансов России Антон Силуанов решение банковского регулятора назвал запоздалым. «Мне кажется, что это немного запоздалое решение, поскольку, когда возросло давление на рубль, не было необходимости держать валютный коридор и продавать золотовалютные резервы», – прокомментировал министр.