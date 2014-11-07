ОБСЕ расследовала обстоятельства обстрела школы в Донецке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что обстрел Донецка 5 ноября, в результате которого, в частности, погибли два подростка на футбольном полу у школы, велся с северо-западного направления.

Представители специальной миссии ОБСЕ посетили школу 6 ноября и в ходе обследования места происшествия и бесед с жителями попытались восстановить картину произошедшего.

По оценке миссии, артобстрел осуществлялся с позиций, расположенных к северо-западу от футбольного поля. Огонь велся по навесной траектории.

В ситуационном докладе не уточняется, кто именно из противоборствующих сторон контролирует местность к северо-западу от места попадания снарядов.

5 ноября на стадион возле 63-й школе в Донецке, расположенный недалеко от аэропорта, попал снаряд. В результате погибли 8-классник и 18-лений выпускник этой школы. Ранения получили три 17-летних подростка и 21 летний юноша. По факту обстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Несмотря на подписанные в Минске мирные соглашения, бои в районе донецкого аэропорта продолжаются с мая 2014 года, все это время ополченцы пытаются взять под контроль этот стратегический объект.