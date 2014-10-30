Евтушенков пребывает в хорошем настроении после решения Арбитражного суда

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков знает о решении Арбитражного суда Москвы по иску Генпрокуратуры к компании в рамках дела «Башнефти», сообщил адвокат бизнесмена Владимир Козин.

«Он [Евтушенков] находится в хорошем настроении. Рынки сейчас отреагируют на решение суда», – цитирует адвоката Интерфакс.

Сегодня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства 81,67% акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система» и ее «дочке».

В ходе заседания суда представитель Генпрокуратуры Юлия Малышева заявила, что иск по истребованию акций «Башнефти» нельзя назвать деприватизацией, поскольку активы предприятий башкирского ТЭК изначально находились в федеральной собственности.

Как заявил РБК миноритарный акционер «Башнефти» Александр Бранис, решение суда было ожидаемым, но в компании надеются на более благоприятное решение. Ранее представитель «Башнефти» заявил в суде, что компания не против возвращения контрольного пакета ее акций государству.

Иск о возврате государству акций «Башнефти» Генпрокуратура РФ подала 26 сентября. По заявлению ведомства, были найдены «существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан». После обращения прокуратуры Арбитражный суд наложил арест на акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест».