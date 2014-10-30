Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9713,20 +504,00 MOEX 2317,50 +0,25% RTS 1283,33 -0,17% Brent 64,83 -1,01% DJIA 25411,71 +0,30% Nasdaq 7589,00 +0,37% FTSE 7214,16 -0,14%
Евтушенков пребывает в хорошем настроении после решения Арбитражного суда
Лента новостей
Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США скончался миллиардер Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество
Евтушенков пребывает в хорошем настроении после решения Арбитражного суда
«Дело «Башнефти», 30 окт 2014, 14:51
0
Евтушенков пребывает в хорошем настроении после решения Арбитражного суда

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков знает о решении Арбитражного суда Москвы по иску Генпрокуратуры к компании в рамках дела «Башнефти», сообщил адвокат бизнесмена Владимир Козин.

«Он [Евтушенков] находится в хорошем настроении. Рынки сейчас отреагируют на решение суда», – цитирует адвоката Интерфакс.

Сегодня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства 81,67% акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система» и ее «дочке».

В ходе заседания суда представитель Генпрокуратуры Юлия Малышева заявила, что иск по истребованию акций «Башнефти» нельзя назвать деприватизацией, поскольку активы предприятий башкирского ТЭК изначально находились в федеральной собственности.

Как заявил РБК миноритарный акционер «Башнефти» Александр Бранис, решение суда было ожидаемым, но в компании надеются на более благоприятное решение. Ранее представитель «Башнефти» заявил в суде, что компания не против возвращения контрольного пакета ее акций государству.

Иск о возврате государству акций «Башнефти» Генпрокуратура РФ подала 26 сентября. По заявлению ведомства, были найдены «существенные нарушения законодательства при отчуждении предприятий ТЭК в Республике Башкортостан». После обращения прокуратуры Арбитражный суд наложил арест на акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест».

«Дело «Башнефти» и «дело ЮКОСа»: что говорят современники Еще 2 фото
Фотогалерея

Теги: Владимир Евтушенков , Евтушенков , АФК «Система» , «Башнефть» , Арбитражный суд , Суд ...
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Арест Евтушенкова поставил под угрозу участие акций «Системы» в MSCI Финансы
Суд изъял акции «Башнефти» у АФК «Система» в пользу государства Экономика
«Башнефть» допустила возвращение контрольного пакета государству Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.