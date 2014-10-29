Прибыль «СТС Медиа» в III квартале снизилась на 24%

Чистая прибыль «СТС Медиа» снизилась в третьем квартале 2014 года на 24%, до 1 153 214 тыс. руб., говорится в сообщении компании. При этом в долларах снижение составило 32% – $31,595 млн.

Консолидированная операционная выручка выросла на 3% в рублевом выражении, до 5 785 116 тыс. руб. При этом в долларах показатель уменьшился на 7%, до $158,567 млн.

Рекламная выручка выросла на 4% в рублевом выражении (до 5 692 667 тыс. руб.), а в долларовом – упала на 7% (до 156,022 млн).

Как отмечается в сообщении компании, рекламная выручка составила около 98% консолидированной операционной выручки в третьем квартале.

Показатель OIBDA вырос на 9% и составил $50,6 млн. Рентабельность по OIBDA составила 31,9%.

В сообщении отмечается, что на показатели компании в третьем квартале сильно повлияла девальвация рубля, которая за данный период составила 15%.

За девять месяцев 2014 года чистая прибыль «СТС Медиа» снизилась на 5% в рублях, до 3 213 937 тыс. руб., и 16% в долларах, до $89,472 млн.

Консолидированная операционная выручка за январь–сентябрь 2014 года составила 18 792 450 тыс. руб. (рост на 4%), или $529,126 млн (снижение на 8%). Рекламная выручка по итогам девяти месяцев составила 18 577 960 тыс. руб. (+6%). В долларовом выражении рекламная выручка составила $523,080 млн (снижение на 6%).

«СТС Медиа» управляет тремя телевизионными каналами в России: СТС, «Домашний» и «Перец», а также «31 каналом» в Казахстане и телевизионной компанией в Молдове с совокупной потенциальной аудиторией более 150 млн человек.