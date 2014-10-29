Киев импортировал 28 октября через Словакию рекордные 30,7 млн куб.м газа

Украина 28 октября импортировала через Словакию рекордные 30,7 млн куб. м газа, согласно оперативным данным Eustream a.s., оператора газотранспортной системы Словакии.

В период с 1 по 28 октября в страну со стороны Словакии поступило около 734 млн куб. м газа, средние ежесуточные поставки в текущем месяце составляют 26,2 млн куб. м, передает Интерфакс. Предыдущий рекорд был установлен 20 октября, когда поставки достигли 27,6 млн куб. м/сутки.

В середине июня 2014 года «Газпром» потребовал от Украины предоплаты за поставленный газ и выплаты $5,3 млрд долга. С тех пор сторонам не удалось прийти к соглашению, и поставки газа Украине для внутреннего потребления были прекращены. Сейчас идут переговоры относительно цены на газ.

Украина стала получать газ по реверсной схеме из Европы: к октябрю Украина импортировала по этой схеме 2,2 млрд куб. м. Основной маршрут этих поставок проходит через Словакию, только в октябре Украина получила оттуда 780 млн куб. м.