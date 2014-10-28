Конституционный суд подтвердил законность запрета частных лотерей

Конституционный суд РФ подтвердил законность запрета негосударственных лотерей. Об этом говорится в материалах суда, передает РБК-Петербург.

Инициатором рассмотрения стало ООО «Удача», выступавшее организатором всероссийской негосударственной бестиражной лотереи «Удача лото». Компания подала жалобу на новый запрет. Ранее юрлица, получив специальное разрешение, могли организовывать всероссийские лотереи наравне с государством, однако с 30 декабря 2013 года выдача таких разрешений прекратилась, а с 1 июля 2014 года был введен запрет на их проведение. Сложилась ситуация, когда юрлица, имея разрешения на проведение лотерей, оказались лишенными права их устраивать. Компания «Удача», столкнувшись с этой проблемой, обратилась в суд.

Суд с доводами организаторов лотереи не согласился. «Проводимая в настоящее время федеральным законодателем социально-экономическая политика направлена на ужесточение требований к осуществлению таких видов деятельности, которые способны оказывать серьезное негативное влияние на сферу нравственности, права и законные интересы граждан, а в ряде случаев – наносить непоправимый вред жизни и здоровью, особенно детей», – говорится в постановлении.