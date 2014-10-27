Активисты Луганска и Донецка просят у РФ экстренную гуманитарную помощь

В правительство России обратились представители общественности Донецкой и Луганской областей с просьбой об оказании экстренной гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«В правительство Российской Федерации поступают обращения представителей общественности Луганской и Донецкой областей, в которых говорится о сложившейся в регионе чрезвычайной социально-экономической ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой», – пояснили в пресс-службе правительства.

В сообщении отмечается, что боевые действия привели к нарушению работы объектов инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов. Кроме того, «жители испытывают острую нехватку продовольствия, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости». «Разрушено большое число учреждений здравоохранения и образования, не работают коммунальные и энергетические службы. В условиях приближающегося зимнего периода отсутствует возможность для организации отопительного сезона», – говорится в сообщении.

В российском кабмине пообещали внимательно рассмотреть эти обращения.

До этого Россия отправляла на Украину три гуманитарных конвоя. Последний из них отправился 19 сентября.

Вся гуманитарная помощь для жителей Донбасса отправлялась на автомобилях КамАЗ, хотя ранее Украина и Россия согласовали отправку гумпомощи по железной дороге.

Первая партия российского гуманитарного груза была доставлена на юго-восток Украины в конце августа. Причем конвой простоял на российско-украинской границе более недели, ожидая надлежащего досмотра и согласования деталей с МККК и украинскими представителями. Вторая партия отправилась 13 сентября.

Власти Украины называли пересечение границы гумколонной незаконным. Так, в СНБО 13 сентября заявили, что к осмотру грузов не были допущены украинские пограничники. При этом российская сторона утверждает, что украинские таможенники и пограничники сами отказались от участия в досмотре.