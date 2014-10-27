Ростом курса доллара озабочены 45% опрошенных россиян

Ростом курса доллара сейчас озабочены 45% опрошенных жителей России. Об этом сообщили социологи «Левада-центра», передает Интерфакс.

Этот показатель значительно выше аналогичного года назад – тогда курс американской валюты волновал 26% опрошенных россиян. В то же время 52% респондентов заявили, что не переживают по этому поводу, в то же время год назад этот показатель составлял 68%.

Курс доллара волнует преимущественно молодых россиян – 53% респондентов в возрастной группе 25-39 лет, 48% – среди россиян 40-54 лет и лишь 33% среди людей 55 лет и старше. Жители столицы также больше интересуются этим вопросом, нежели жители регионов – 67% против 30%.

Опрос проводился 26-29 сентября среди 1630 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов страны.

Возможные ограничения на выезд за рубеж беспокоят 38% респондентов. Среди граждан 18-24 лет таких 52%, в то время как среди тех, кому 55 лет и старше, лишь 20%.