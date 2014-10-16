СКР завел дело после падения люльки на стройке в «Москва-Сити»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения строительной люльки на стройке в деловом центре «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

«15 октября 2014 года при производстве работ на строительном объекте, расположенном по улице Пресненская набережная, произошел обрыв троса, с помощью которого производилось перемещение самодельного грузонесущего устройства», — говорится в сообщении.

В результате погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы. В настоящее время пострадавшие находятся в больницах Москвы.