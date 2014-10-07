Импорт легковых автомобилей в РФ за 8 месяцев снизился на 18,6%

Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-августе 2014 года снизился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 485 тыс. машин. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении импорт автомобилей сократился на 17,4% – до $9,451 млрд.

По данным ФТС, из стран дальнего зарубежья ввезено 460,1 тыс. легковых автомобилей на $9,264 млрд, из стран СНГ – 24,9 тыс. машин на $187,4 млн.

Импорт грузовых автомобилей за отчетный период снизился на 18,6% – до 46,4 тыс. единиц общей стоимостью $1 млрд 485,7 млн. Это на 16% меньше аналогичного показателя 2013 года. В том числе из стран дальнего зарубежья ввезено 44,6 тыс. автомобилей на $1 млрд 250,5 млн, из стран СНГ – 1,8 тыс. машин на $235,2 млн.

Как ранее сообщили источники Autonews.ru в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей по итогам сентября упали на 23,2% в сравнении с сентябрем 2013 года (по итогам августа рынок упал на 26%). Таким образом, государственная программа утилизации, запущенная в прошлом месяце, частично помогла автомобильному рынку в России. В частности, продажи Lada в России в сентябре сократились по сравнению с прошлым годом на 8,7%, но по сравнению с августом этого года и вовсе подскочили почти в 1,4 раза – до 36,513 тыс. единиц.

Дилеры основных иностранных автопроизводителей также показали рост продаж в сентябре. В частности, компания Renault сократила поставки в сентябре на 10,7% – до 15,406 тыс. штук (против падения на 18% в августе). Корейская Hyundai уменьшила поставки на 10,3% – 15,4 тыс. штук (тогда как в августе поставки упали на 6%). Японская Toyota, которая часть продаваемых автомобилей производит в России, показала падение в сентябре на 4,7% – до 13 тыс. штук против 12,722 в августе 2014 года.