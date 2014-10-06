В результате терактов в сирийском Хасеке погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате двух взрывов, которые устроили смертники в курдском городе Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийской наблюдательной организации по правам человек.

Нападения были осуществлены на контрольно-пропускных пунктах на въезде в город. Смертники, подчеркнули правозащитники, передвигались на заминированных автомобилях. Взрывы прогремели в разницей в несколько минут.

В конце сентября в результате серии взрывов, организованных джихадистами, погибли около 40 иракских военнослужащих. Джихадисты напали на военную базу иракской армии в городе Сиджир, в 70 км к западу от Багдада. В нападении участвовали по меньшей мере шесть смертников.

Четверо смертников подорвали начиненные взрывчаткой бронетранспортеры, у еще двоих смертников взрывчатка была закреплена на теле.