Компания Hewlett-Packard сообщила о разделении на две компании. Об этом пресс-служба компании заявила в официальном пресс-релизе. Ранее информация о планах компании появилась в американских СМИ.
Согласно пресс-релизу исполнительный директор Hewlett-Packard Мег Уитман возглавит подразделение по производству ПО, серверов и сетевого оборудования. Руководителем другой компании будет независимый член совета директоров Патрисия Руссо, а исполнительным директором станет Дайон Уэйслер.
Компания Hewlett-Packard, основанная 75 лет назад Биллом Хьюлеттом и Дэвидом Паккардом в гараже небольшого калифорнийского города Пало-Альто, помимо производства компьютеров и принтеров, занимается созданием серверов для крупных корпораций и финансовых учреждений. Рыночная капитализация по состоянию на конец прошлой недели составляла порядка $66 млрд.
В последние месяцы компания переживала кризис, что привело к сокращению десятков тысяч сотрудников.