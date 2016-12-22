ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,34 66,14 EUR Нал. 77,20 75,77 USD Бирж. 66,41 -0,15 EUR Бирж. 76,21 -0,27 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6630,00 -35,20 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26470,21 -0,09% Nasdaq 7759,82 +0,30%
МИД предложил принять «добровольные контртеррористические ограничения»
Лента новостей
В монастыре Симферополя грибами отравились не менее восьми человек 19:34, Общество Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции 19:31, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 19:23, РБК и Мираторг Минсельхоз Кахастана приостановил ввоз мяса с двух российских птицефабрик 19:23, Общество Порошенко счел не случайным пожар на близком к России военном складе 19:11, Общество В Sotheby's опровергли сговор с Бэнкси из-за самоуничтожившейся картины 19:03, Общество В Microsoft приостановили обновление Windows 10 из-за неполадок 18:52, Технологии и медиа «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым 18:51, Спорт Bloomberg узнал о новом предложении Минфина США Дерипаске по санкциям 18:50, Бизнес В посольстве опровергли данные о размещении российских военных в Ливии 18:45, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 18:45, РБК и Schneider Electric ПАСЕ не смогла одобрить нужный для возвращения делегации России документ 18:42, Политика Жители поселка Лойга узнали в «Петрове» Александра Мишкина 18:36, Общество В Ливии осудили двух российских моряков за контрабанду нефтепродуктов 18:33, Общество Покупать или продавать: Ethereum Classic подешевел до $10,85 18:30, Крипто МИД предложил принять «добровольные контртеррористические ограничения» 18:27, Политика Россия заняла 50-е место в рейтинге сокращения неравенства 18:24, Экономика Путин назвал источник своей работоспособности 18:15, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:15, РБК и Сбербанк Водитель телеведущей рассказал о нападении Кокорина и Мамаева 18:06, Общество Опубликовано видео взрывов на военном складе на Украине 17:51, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 17:51, Спецпроект РБК PINK Колобков призвал Кокорина и Мамаева ответить за свои действия по закону 17:46, Общество Трамп утвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли 17:41, Политика В Мордовии обрушился автомобильный мост 17:38, Общество Путин пообещал угостить президента Египта ставропольскими яблоками 17:31, Политика Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением 17:29, Бизнес Майнеры заработали $4,7 млрд в 2018 году 17:28, Крипто
МИД предложил принять «добровольные контртеррористические ограничения»
Политика, 18:27
0
МИД предложил принять «добровольные контртеррористические ограничения»
Если СМИ и политики добровольно примут концепцию «контртеррористических ограничений», это позволит избежать радикализации общественных настроений, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов на конференции ОБСЕ
Олег Сыромолотов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия выступает за разработку специального кодекса поведения для официальных лиц и представителей СМИ, который предполагает обязательство воздерживаться от нагнетания «негативного информационного контекста». Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ в Минске, передает «Интерфакс».

«Российская Федерация предлагает приступить к предметному обсуждению, в том числе в ОБСЕ, выдвигаемой нашей страной концепции добровольных контртеррористических самоограничений в СМИ и для официальных лиц», — заявил он.

Эта концепция предполагает, что СМИ, общественные и политические деятели будут избегать высказываний, которые способны вызвать реакцию, ведущую к терроризму и радикализации общественных построений, пояснил Сыромолотов, пообещав представить конкретные предложения к предстоящей встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Для этого должны быть разработаны стандарты и рекомендации для журналистов, научных сотрудников, политиков и официальных представителей госструктур, других лиц, являющихся источниками публичной информации, следует из сообщения пресс-службы МИДа о VI заседании группы экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству, которое состоялось 5 октября.

«Инициатива опирается на уникальный позитивный опыт разработки и выполнения Антитеррористической конвенции по правилам поведения СМИ в случаях террористического акта и контртеррористической операции, которая была принята в России Индустриальным комитетом СМИ в 2003 году после теракта в театре «На Дубровке», — поясняется в сообщении.​

МИД предлагает «актуализировать» формулировки документа с учетом современного уровня глобальных террористических угроз, а также с учетом их «крайне опасного» воздействия на информационное пространство и на каждого человека, и обсудить их в различных международных организациях.

Антитеррористическая конвенция СМИ (.pdf) была разработана Индустриальным комитетом СМИ в 2003 году, после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве в октябре 2002 года.

Она описывает правила поведения журналистов в случаях терактов и контртеррористических операций. В частности, запрещает брать интервью у террористов, надевать камуфляжную форму или брать в руки оружие, предлагать участникам событий предпринимать какие-то действия, содержит рекомендации передавать всю полученную информацию в штаб противодействия террористам и др.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: рейтинг , ОБСЕ
Главное
Bloomberg узнал о новом предложении Минфина США Дерипаске по санкциям Бизнес
Материалы по теме
Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом Политика
В Карачаево-Черкесии задержали участников террористического подполья Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter