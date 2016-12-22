МИД предложил принять «добровольные контртеррористические ограничения»

Если СМИ и политики добровольно примут концепцию «контртеррористических ограничений», это позволит избежать радикализации общественных настроений, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов на конференции ОБСЕ

Олег Сыромолотов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия выступает за разработку специального кодекса поведения для официальных лиц и представителей СМИ, который предполагает обязательство воздерживаться от нагнетания «негативного информационного контекста». Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ в Минске, передает «Интерфакс».

«Российская Федерация предлагает приступить к предметному обсуждению, в том числе в ОБСЕ, выдвигаемой нашей страной концепции добровольных контртеррористических самоограничений в СМИ и для официальных лиц», — заявил он.

Эта концепция предполагает, что СМИ, общественные и политические деятели будут избегать высказываний, которые способны вызвать реакцию, ведущую к терроризму и радикализации общественных построений, пояснил Сыромолотов, пообещав представить конкретные предложения к предстоящей встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Для этого должны быть разработаны стандарты и рекомендации для журналистов, научных сотрудников, политиков и официальных представителей госструктур, других лиц, являющихся источниками публичной информации, следует из сообщения пресс-службы МИДа о VI заседании группы экспертов по международному антиэкстремистскому сотрудничеству, которое состоялось 5 октября.

«Инициатива опирается на уникальный позитивный опыт разработки и выполнения Антитеррористической конвенции по правилам поведения СМИ в случаях террористического акта и контртеррористической операции, которая была принята в России Индустриальным комитетом СМИ в 2003 году после теракта в театре «На Дубровке», — поясняется в сообщении.​

МИД предлагает «актуализировать» формулировки документа с учетом современного уровня глобальных террористических угроз, а также с учетом их «крайне опасного» воздействия на информационное пространство и на каждого человека, и обсудить их в различных международных организациях.

Антитеррористическая конвенция СМИ (.pdf) была разработана Индустриальным комитетом СМИ в 2003 году, после захвата боевиками во главе с Мовсаром Бараевым зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве в октябре 2002 года.

Она описывает правила поведения журналистов в случаях терактов и контртеррористических операций. В частности, запрещает брать интервью у террористов, надевать камуфляжную форму или брать в руки оружие, предлагать участникам событий предпринимать какие-то действия, содержит рекомендации передавать всю полученную информацию в штаб противодействия террористам и др.