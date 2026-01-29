 Перейти к основному контенту
0

Polymarket: как предикшен-маркеты меняют крипторынок

Сюжет
Радио РБК
Блокчейн-предикшен-маркеты вроде Polymarket нередко точнее опросов прогнозируют события за счет «мудрости толпы» и денег. Но вместе с этим растут риски инсайда и манипуляций — об этом в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК
Фото: PJ McDonnell / Shutterstock

• 00:56 Обзор недели: SEC, ставка ФРС и снегопад, ударивший по майнингу
• 02:20 Что такое Polymarket и «мудрость толпы» в ставках
• 04:36 Крупные деньги, инсайдеры и точность предсказаний
• 08:16 Как игроки манипулируют ценой ради выигрыша
• 09:11 Polymarket vs Kalshi: децентрализованный и классический рынок
• 10:28 Самые безумные ставки: Трамп, НЛО и «тампон»
• 13:39 Рубрика «Виртуальный портфель»: результаты и новые ставки

Предикшен-маркеты на блокчейне становятся все более популярными: пользователи делают ставку на исход события «да/нет», а рыночная цена превращается в вероятность. Один из самых заметных кейсов — президентская кампания в США в 2024 году: платформа Polymarket в отдельные периоды оценивала шансы Дональда Трампа на победу в 60–65%, тогда как традиционные опросы показывали паритет или преимущество Камалы Харрис. На этот пример ссылались и ведущие программы «Хэш и кэш» на Радио РБК.

Вместе с ростом объемов усиливаются и риски. Крупные ставки и аномальная активность кошельков могут указывать на инсайдерскую информацию, а на рынках, привязанных к ценам активов, возможны попытки манипуляций в последние минуты торгов, когда стоимость «движения рынка» ниже потенциального выигрыша по ставке.

Авторы
Теги
Николай Загвоздкин
блокчейн криптовалюты
