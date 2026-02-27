 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Экономист Задорнов — о бюджетном правиле, инфляции и рубле

Сюжет
Радио РБК
Как новые параметры бюджетного правила отразятся на рубле, инфляции и федеральном бюджете? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и экономист Михаил Задорнов обсудили главные темы российской экономики
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

• [00:53] Состояние рынка акций и рубля
• [02:28] Почему компаниям невыгодно выходить на IPO
• [11:24] Барьеры для частных инвесторов на рынке
• [14:26] Инфляция и доходы бюджета
• [20:05] Развилка бюджетной политики
• [27:36] Как бюджет и ФНБ влияют на курс рубля
• [38:41] Куда вложить миллион

Российский рынок акций остается под давлением. Высокие ставки и другие экономические условия делают первичные размещения невыгодными как для бизнеса, так и для инвесторов, подчеркнул экономист Михаил Задорнов в эфире Радио РБК.

В сравнении с акциями, которые приносят 10–11% дивдоходности, более привлекательными остаются депозиты и ОФЗ. Ограничения по раскрытию информации, давление правоохранительных органов и слабая защита миноритариев сдерживают приток розничных инвесторов.

На фоне падения нефтегазовых доходов и истощения ликвидной части ФНБ власти оказываются перед развилкой. Либо сокращать расходы, смириться с временным спадом ВВП в 2026 году и получить возможность быстрого снижения ключевой ставки. Либо не трогать бюджет, тратить резервы и наращивать внутренние заимствования — это может привести к ослаблению рубля, разгону инфляции и отложит снижение ставки на неопределенный срок. По оценке Михаила Задорнова, траты из ФНБ могут привести к увеличению бюджетного дефицита и переоценке рынком всего тренда на смягчение денежно‑кредитной политики.

В текущих условиях эксперт рекомендует сохранять консервативную стратегию. Краткосрочные депозиты и корпоративные облигации первого эшелона выглядят наиболее предпочтительными. При этом золото и валюту (юань, евро) Задорнов рассматривает скорее как инструменты долгосрочной диверсификации на фоне глобального оттока от доллара, но по рублевой доходности они значительно уступают банковским вкладам.

Экономист Задорнов — о бюджетном правиле, инфляции и рубле

Завышенные оценки и «шаверма трейд»: что не так с рынком IPO

Как инвестировать в недвижимость: акции, ЗПИФы или квадратные метры

Что будет с акциями ПИК и «Самолета»

Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции

Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Элина Тихонова
Михаил Задорнов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
РАДИО
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00