Экономист Задорнов — о бюджетном правиле, инфляции и рубле

Как новые параметры бюджетного правила отразятся на рубле, инфляции и федеральном бюджете? В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и экономист Михаил Задорнов обсудили главные темы российской экономики

Михаил Задорнов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

• [00:53] Состояние рынка акций и рубля

• [02:28] Почему компаниям невыгодно выходить на IPO

• [11:24] Барьеры для частных инвесторов на рынке

• [14:26] Инфляция и доходы бюджета

• [20:05] Развилка бюджетной политики

• [27:36] Как бюджет и ФНБ влияют на курс рубля

• [38:41] Куда вложить миллион

Российский рынок акций остается под давлением. Высокие ставки и другие экономические условия делают первичные размещения невыгодными как для бизнеса, так и для инвесторов, подчеркнул экономист Михаил Задорнов в эфире Радио РБК.

В сравнении с акциями, которые приносят 10–11% дивдоходности, более привлекательными остаются депозиты и ОФЗ. Ограничения по раскрытию информации, давление правоохранительных органов и слабая защита миноритариев сдерживают приток розничных инвесторов.

На фоне падения нефтегазовых доходов и истощения ликвидной части ФНБ власти оказываются перед развилкой. Либо сокращать расходы, смириться с временным спадом ВВП в 2026 году и получить возможность быстрого снижения ключевой ставки. Либо не трогать бюджет, тратить резервы и наращивать внутренние заимствования — это может привести к ослаблению рубля, разгону инфляции и отложит снижение ставки на неопределенный срок. По оценке Михаила Задорнова, траты из ФНБ могут привести к увеличению бюджетного дефицита и переоценке рынком всего тренда на смягчение денежно‑кредитной политики.

В текущих условиях эксперт рекомендует сохранять консервативную стратегию. Краткосрочные депозиты и корпоративные облигации первого эшелона выглядят наиболее предпочтительными. При этом золото и валюту (юань, евро) Задорнов рассматривает скорее как инструменты долгосрочной диверсификации на фоне глобального оттока от доллара, но по рублевой доходности они значительно уступают банковским вкладам.