 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Вынести конкурента: что такое убийство репутации и как оно устроено

Сюжет
Радио РБК
Как сегодня строят атаки на репутацию: анализ данных, подготовка общественного мнения и кейсы политиков и корпораций. Почему факты не всегда решают и жива ли репутация в России — рассказал эксперт в эфире Радио РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В эфире Радио РБК научный сотрудник Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Джорджа Мейсона, руководитель лаборатории репутационной политики Сергей Самойленко объяснил, как сегодня конструируются кампании по «убийству репутации» (character assassination). По его словам, такие атаки все чаще строятся на сборе и анализе данных, а также на предварительной обработке общественного мнения: цель — не доказать конкретный факт, а закрепить в публичном поле устойчивый негативный образ.

Эксперт отметил, что в цифровой среде уязвимость усиливают утечки и доступность персональных данных — от адресов и документов до голоса и фото, которые могут использоваться в дипфейках. Самойленко привел примеры того, как репутационные кризисы разворачивались у политиков и корпораций, и подчеркнул: эффективность атак зависит от «подготовленной» аудитории и уровня доверия к объекту до скандала. На вопрос «мертва ли репутация» он ответил, что все зависит от контекста, и в России, по его оценке, институт репутации все еще сохраняет значение.

Экономист Задорнов — о бюджетном правиле, инфляции и рубле

Завышенные оценки и «шаверма трейд»: что не так с рынком IPO

Как инвестировать в недвижимость: акции, ЗПИФы или квадратные метры

Что будет с акциями ПИК и «Самолета»

Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции

Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка

«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Иван Якунин
репутация деловая репутация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
РАДИО
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00