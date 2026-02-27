Вынести конкурента: что такое убийство репутации и как оно устроено

Как сегодня строят атаки на репутацию: анализ данных, подготовка общественного мнения и кейсы политиков и корпораций. Почему факты не всегда решают и жива ли репутация в России — рассказал эксперт в эфире Радио РБК

В эфире Радио РБК научный сотрудник Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Джорджа Мейсона, руководитель лаборатории репутационной политики Сергей Самойленко объяснил, как сегодня конструируются кампании по «убийству репутации» (character assassination). По его словам, такие атаки все чаще строятся на сборе и анализе данных, а также на предварительной обработке общественного мнения: цель — не доказать конкретный факт, а закрепить в публичном поле устойчивый негативный образ.

Эксперт отметил, что в цифровой среде уязвимость усиливают утечки и доступность персональных данных — от адресов и документов до голоса и фото, которые могут использоваться в дипфейках. Самойленко привел примеры того, как репутационные кризисы разворачивались у политиков и корпораций, и подчеркнул: эффективность атак зависит от «подготовленной» аудитории и уровня доверия к объекту до скандала. На вопрос «мертва ли репутация» он ответил, что все зависит от контекста, и в России, по его оценке, институт репутации все еще сохраняет значение.