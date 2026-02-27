Малый бизнес в 2025 году сделал ставку на офлайн-розницу

Согласно исследованию «Т-бизнеса», в 2025 году розничная торговля стала главным сегментом для старта ИП, обогнав онлайн и строительство. Рост регистраций составил 14%, при этом предприниматели выбирают патент и офлайн

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В минувшем году в России зарегистрировали почти 190 тыс. новых розничных ИП — это плюс 14% к показателям 2024 года. При этом количество обществ с ограниченной ответственностью в секторе уменьшилось на четверть.

Эксперты «Т-бизнеса» связывают это с налоговой реформой: малый бизнес уходит от лишней отчетности и НДС, выбирая форму ИП как более простой и понятный вариант.

Розничная торговля также остается крупнейшим сегментом, где чаще всего применяют патентную систему налогообложения. На розницу сегодня приходится 42,6% всех патентов, оформленных индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, аналитики зафиксировали необычный всплеск открытий ИП. Он пришелся на декабрь, хотя ранее пик традиционно был весной. В последний месяц минувшего года зарегистрировали 21,4% от всех новых ИП в рознице.

Чаще всего новый бизнес сегодня запускают на Кубани и в Ростовской области — по 7,1% от всех регистраций. Столичный регион уступил лидерство: Москва заняла лишь четвертое место с показателем 4,9%, говорится в исследовании.