 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио⁠,
РАДИО
0

Малый бизнес в 2025 году сделал ставку на офлайн-розницу

Согласно исследованию «Т-бизнеса», в 2025 году розничная торговля стала главным сегментом для старта ИП, обогнав онлайн и строительство. Рост регистраций составил 14%, при этом предприниматели выбирают патент и офлайн
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В минувшем году в России зарегистрировали почти 190 тыс. новых розничных ИП — это плюс 14% к показателям 2024 года. При этом количество обществ с ограниченной ответственностью в секторе уменьшилось на четверть.

Эксперты «Т-бизнеса» связывают это с налоговой реформой: малый бизнес уходит от лишней отчетности и НДС, выбирая форму ИП как более простой и понятный вариант.

Розничная торговля также остается крупнейшим сегментом, где чаще всего применяют патентную систему налогообложения. На розницу сегодня приходится 42,6% всех патентов, оформленных индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, аналитики зафиксировали необычный всплеск открытий ИП. Он пришелся на декабрь, хотя ранее пик традиционно был весной. В последний месяц минувшего года зарегистрировали 21,4% от всех новых ИП в рознице.

Чаще всего новый бизнес сегодня запускают на Кубани и в Ростовской области — по 7,1% от всех регистраций. Столичный регион уступил лидерство: Москва заняла лишь четвертое место с показателем 4,9%, говорится в исследовании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
При участии
Андрей Семибратов
Т-Банк патент розничная торговля НДС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году Экономика, 17:49
Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки Бизнес, 17:48
Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов Политика, 17:44
Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену Спорт, 17:43
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах Общество, 17:37
В каких мегаполисах быстрее всего раскупят новостройки. Список Недвижимость, 17:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование Спорт, 17:30
В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире Общество, 17:27
Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях Политика, 17:26
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 2 марта выше ₽77 Инвестиции, 17:24
Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина Экономика, 17:24
Кризис неизбежен: как подготовить сотрудников Образование, 17:23
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21