Selectel объявил о выпуске облигаций на 5 млрд рублей

Облачный провайдер Selectel объявил о новом выпуске облигаций сроком на три года. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Купон фиксированный со ставкой не выше 16,6% с ежемесячными выплатами. Сбор заявок пройдет 27 февраля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Средства от размещения компания направит на рефинансирование четвертого выпуска облигаций, а также на собственную инвестиционную программу.

В рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2026 года по версии Forbes Selectel занял 15-е место с оценкой $1,1 млрд. По итогам трех кварталов 2025 года выручка Selectel выросла на 42% и достигла 13,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.