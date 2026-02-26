 Перейти к основному контенту
Selectel объявил о выпуске облигаций на 5 млрд рублей

Облачный провайдер Selectel объявил о новом выпуске облигаций сроком на три года. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Купон фиксированный со ставкой не выше 16,6% с ежемесячными выплатами. Сбор заявок пройдет 27 февраля
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Средства от размещения компания направит на рефинансирование четвертого выпуска облигаций, а также на собственную инвестиционную программу.

В рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2026 года по версии Forbes Selectel занял 15-е место с оценкой $1,1 млрд. По итогам трех кварталов 2025 года выручка Selectel выросла на 42% и достигла 13,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Авторы
Теги
Андрей Семибратов
облигации провайдер Рефинансирование
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов Город, 18:05