Selectel объявил о выпуске облигаций на 5 млрд рублей
Средства от размещения компания направит на рефинансирование четвертого выпуска облигаций, а также на собственную инвестиционную программу.
В рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2026 года по версии Forbes Selectel занял 15-е место с оценкой $1,1 млрд. По итогам трех кварталов 2025 года выручка Selectel выросла на 42% и достигла 13,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу