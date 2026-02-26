В «Домклике» сравнили доходы покупателей жилья с ипотекой и без

Аналитики «Домклика» провели исследование среди клиентов Сбербанка, которые покупали жилье в 2025 году за собственные средства. Портрет оказался мало похож на портрет ипотечного заемщика

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Средний доход покупателя недвижимости за собственные средства в минувшем году составил 341 тыс. руб. Медианный доход — 149 тыс., что близко к показателю ипотечных заемщиков 146 тыс. руб. Разницу в «Домклике» объяснили высокой долей альтернативных сделок.



На рынке покупок жилья без ипотеки действуют две основные модели. Первая — прямая покупка за накопленные средства, которую совершают граждане с высокими доходами. Вторая — альтернативная сделка. То есть продажа имеющейся квартиры и приобретение новой с доплатой.

По мнению аналитиков, именно альтернативные сделки, доступные людям с относительно невысокими доходами, сформировали медианное значение на уровне 149 тыс. руб.

Средний возраст покупателя за наличные составляет 46,5 года, а 61,5% сделок проводят женщины. Лидеры по именам — Елена, Татьяна и Ольга, среди мужских — Александр, Сергей и Алексей. Больше всего сделок у Близнецов, меньше всего — у Козерогов и Скорпионов, говорится в исследовании.