Вышел второй выпуск подкаста с Максимом Орешкиным и Парагом Ханной

Вышел второй выпуск подкаста «Открытый диалог в эфире». Замруководителя администрации президента Максим Орешкин и глобальный стратег Параг Ханна обсудили новую роль городов и стран в мировой экономике
Параг Ханна
Параг Ханна (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Гость выпуска — доктор Параг Ханна, основатель компании AlphaGeo, эксперт по геополитике и автор нескольких бестселлеров. В беседе с Максимом Орешкиным он сравнил влияние стран с физическими законами: по его словам, даже небольшие государства могут обладать мощным притяжением для капиталов и талантов. При этом ключевым ресурсом XXI века эксперт назвал мобильную молодежь — борьба за нее определит будущих лидеров.

Подкаст доступен на русском и английском языках на официальном сайте Национального центра «Россия».

Андрей Семибратов
Максим Орешкин радио экономика России
