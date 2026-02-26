Вышел второй выпуск подкаста с Максимом Орешкиным и Парагом Ханной
Гость выпуска — доктор Параг Ханна, основатель компании AlphaGeo, эксперт по геополитике и автор нескольких бестселлеров. В беседе с Максимом Орешкиным он сравнил влияние стран с физическими законами: по его словам, даже небольшие государства могут обладать мощным притяжением для капиталов и талантов. При этом ключевым ресурсом XXI века эксперт назвал мобильную молодежь — борьба за нее определит будущих лидеров.
Подкаст доступен на русском и английском языках на официальном сайте Национального центра «Россия».
