Что будет с акциями ПИК и «Самолета»
Девелопер «Самолет» обращался в правительство за господдержкой в 50 млрд руб., но межведомственная комиссия установила, что в прямой субсидии компания не нуждается. В ответ на запрос РБК Минфин подтвердил отсутствие критических проблем у застройщика. Ситуацию можно интерпретировать как нестандартный запрос на внешнего аудитора в лице государства, поскольку его позиция упростит переговоры с кредиторами. Таким мнением на Радио РБК поделился Сергей Скатов, автор проекта Unexpected Value.
У акций «Самолета» большой долгосрочный потенциал, который раскроется при снижении ключевой ставки, отмечал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в эфире программы «Рынки. Утро». Сергей Скатов категорически не согласен: у компании сильные продажи, но денежные потоки уходят банкам и держателям облигаций, а не акционерам. После пика вводов в 2026 году портфель компании неизбежно сократится, что делает надежды на дивиденды и рост котировок неоправданными.
Среди конкурентов бизнес ПИКа является самым устойчивым и независимым от внешних факторов. Но как эмитент застройщик годами не общается с рынком и принимает неоднозначные решения по типу обратного сплита и отмены дивидендной политики.
Смелые идеи: что покупать под замедление инфляции
Рубль дрогнет, но не сразу: прогноз по курсу от Инго Банка
«Оледеневшие портфели»: отчеты банков, нефть и облигации «Евротранса»
Зачем, почему и как инвестируют мужчины
DEX вместо биржи и банка: как меняется рынок криптофинансов
Инвестиции мужчин и женщин: различия и сходства
Почему классический портфель «60/40» больше не работает
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж