Что будет с акциями ПИК и «Самолета»

Радио РБК
В эфире Радио РБК автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов рассказал о перспективах акций девелоперов ПИК и «Самолет»

Девелопер «Самолет» обращался в правительство за господдержкой в 50 млрд руб., но межведомственная комиссия установила, что в прямой субсидии компания не нуждается. В ответ на запрос РБК Минфин подтвердил отсутствие критических проблем у застройщика. Ситуацию можно интерпретировать как нестандартный запрос на внешнего аудитора в лице государства, поскольку его позиция упростит переговоры с кредиторами. Таким мнением на Радио РБК поделился Сергей Скатов, автор проекта Unexpected Value.

У акций «Самолета» большой долгосрочный потенциал, который раскроется при снижении ключевой ставки, отмечал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в эфире программы «Рынки. Утро». Сергей Скатов категорически не согласен: у компании сильные продажи, но денежные потоки уходят банкам и держателям облигаций, а не акционерам. После пика вводов в 2026 году портфель компании неизбежно сократится, что делает надежды на дивиденды и рост котировок неоправданными.

Среди конкурентов бизнес ПИКа является самым устойчивым и независимым от внешних факторов. Но как эмитент застройщик годами не общается с рынком и принимает неоднозначные решения по типу обратного сплита и отмены дивидендной политики.

Элина Тихонова
ГК «ПИК» «Самолет Девелопмент»
