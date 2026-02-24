Мозг «не вывозит»: почему мы устаем от информации и что с этим делать
Современный человек живет в условиях постоянного информационного давления, однако предел возможностей мозга еще не исчерпан. Об этом в эфире Радио РБК рассказал доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан. По его словам, главная проблема не в объеме задач, а в «шуме» — избыточной информации, которая перегружает систему внимания и снижает глубину обработки данных. Именно это формирует феномен клипового мышления и ощущение ухудшения памяти.
Эксперт выделяет два типа выгорания — потерю смысла и истощение ресурсов — и подчеркивает, что ключевыми навыками цифровой эпохи становятся управление вниманием, системное мышление и тренировка воображения. Отдельное значение имеют режим сна, дисциплина работы с информацией и развитие когнитивной гибкости, включая изучение иностранных языков и медитативные практики.
Мозг «не вывозит»: почему мы устаем от информации и что с этим делать
Как мозг устает от рилсов и берет «в долг» при использовании ИИ
Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход
Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах
Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса
Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости
Чекап здорового человека: советы кардиолога
Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий
«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии
Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов
Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении