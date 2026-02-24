 Перейти к основному контенту
0

Мозг «не вывозит»: почему мы устаем от информации и что с этим делать

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Качество жизни
Почему клиповое мышление стало нормой цифровой эпохи, действительно ли мозг работает на пределе и можно ли защитить внимание и память от информационной перегрузки — в программе «Качество жизни» на Радио РБК

Современный человек живет в условиях постоянного информационного давления, однако предел возможностей мозга еще не исчерпан. Об этом в эфире Радио РБК рассказал доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан. По его словам, главная проблема не в объеме задач, а в «шуме» — избыточной информации, которая перегружает систему внимания и снижает глубину обработки данных. Именно это формирует феномен клипового мышления и ощущение ухудшения памяти.

Эксперт выделяет два типа выгорания — потерю смысла и истощение ресурсов — и подчеркивает, что ключевыми навыками цифровой эпохи становятся управление вниманием, системное мышление и тренировка воображения. Отдельное значение имеют режим сна, дисциплина работы с информацией и развитие когнитивной гибкости, включая изучение иностранных языков и медитативные практики.

Мозг «не вывозит»: почему мы устаем от информации и что с этим делать

Как мозг устает от рилсов и берет «в долг» при использовании ИИ

Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход

Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах

Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса

Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости

Чекап здорового человека: советы кардиолога

Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий

«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии

Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов

Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть

Евгений Тихонович
мозг мозговой штурм перегрузка
