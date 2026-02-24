Т-банк запустил речевую аналитику для офлайн-разговоров в точках продаж
Новое решение расширяет возможности бизнес-аналитики: компании могут делать выводы о причинах отказов или нехватки товаров, изучая живые диалоги клиентов. Инструмент разработан группой «Т-технологии» на основе большой языковой модели T-Pro и платформы распознавания и синтеза речи VoiceKit, которая обрабатывает записи с аудиобейджей и микрофонов в течение смены сотрудника.
Решение предназначено для розничных сетей, непродуктового ретейла, фитнес-клубов, автосалонов, кафе и ресторанов, то есть для видов бизнеса, которые отличает множество офлайн-контактов с покупателями.
Вице-президент и главный технический директор Т-банка Игорь Маслов отметил, что рынок речевой аналитики офлайн-коммуникаций в России составляет около 8,5 млрд руб. и имеет потенциал для роста.
