Т-банк запустил речевую аналитику для офлайн-разговоров в точках продаж

Разработка способна анализировать разговоры сотрудников с клиентами непосредственно в точках продаж и обслуживания. Это позволит бизнесу получать качественную обратную связь от покупателей, минуя традиционные опросы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Новое решение расширяет возможности бизнес-аналитики: компании могут делать выводы о причинах отказов или нехватки товаров, изучая живые диалоги клиентов. Инструмент разработан группой «Т-технологии» на основе большой языковой модели T-Pro и платформы распознавания и синтеза речи VoiceKit, которая обрабатывает записи с аудиобейджей и микрофонов в течение смены сотрудника.

Решение предназначено для розничных сетей, непродуктового ретейла, фитнес-клубов, автосалонов, кафе и ресторанов, то есть для видов бизнеса, которые отличает множество офлайн-контактов с покупателями.

Вице-президент и главный технический директор Т-банка Игорь Маслов отметил, что рынок речевой аналитики офлайн-коммуникаций в России составляет около 8,5 млрд руб. и имеет потенциал для роста.