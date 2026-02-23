 Перейти к основному контенту
Как олимпийский фанат превращается в часть большой организации

Сюжет
Радио РБК
Соревнования сразу в четырех регионах Италии, охота за олимпийскими значками и мерчем, и серебро России в ски-альпинизме: так заканчиваются Олимпийские игры 2026-го года. Сегодня 17-й, заключительный день

Олимпийские соревнования раскинулись по нескольким площадкам. Среди них Милан — для коньков и хоккея, Кортина-д’Ампеццо — для горных лыж. А также Ливиньо — для фристайла и сноуборда. Радио РБК удалось связаться с блогером и предпринимателем Анастасией Вощинской, которая была среди болельщиков. В эфире радио РБК она рассказала, как выглядит жизнь во время Олимпиады, что такое «охота за мерчем» и как ей удалось познакомиться с обладателями золотых медалей.

Авторы
Анна Маргулис
