Нужна ли России своя криптобиржа
Президент ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов скептически оценивает идею создания отдельной российской криптобиржи. По его мнению, создать изолированный пул ликвидности в условиях глобального крипторынка практически невозможно, а российская инфраструктура в любом случае будет конкурировать с международной.
При этом регулируемые площадки в национальной юрисдикции необходимы, считает эксперт. Они дают инвестору правовую защиту, а операции на них признаются регулятором и налоговыми органами. Главное преимущество — возможность включить криптоактивы в единый портфель с классическими инструментами (акциями, ОФЗ) и свободно перераспределять средства между ними по понятным правилам.
