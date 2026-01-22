 Перейти к основному контенту
0

Нужна ли России своя криптобиржа

Сюжет
Радио РБК
У России нет потребности создавать отдельную криптобиржу, сообщил глава НП РТС Роман Горюнов в интервью Дмитрию Полянскому на Радио РБК
Роман Горюнов
Роман Горюнов (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Президент ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов скептически оценивает идею создания отдельной российской криптобиржи. По его мнению, создать изолированный пул ликвидности в условиях глобального крипторынка практически невозможно, а российская инфраструктура в любом случае будет конкурировать с международной.

При этом регулируемые площадки в национальной юрисдикции необходимы, считает эксперт. Они дают инвестору правовую защиту, а операции на них признаются регулятором и налоговыми органами. Главное преимущество — возможность включить криптоактивы в единый портфель с классическими инструментами (акциями, ОФЗ) и свободно перераспределять средства между ними по понятным правилам.

